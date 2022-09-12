Итоги выборов: люди Метшина идут в Госсовет, Муллин с Беляевым в шаге от должности глав

Выходцы из мэрии Казани уверенно победили на допвыборах в Госсовет РТ, а руководители исполкомов Нижнекамска и Менделеевска обошли соперников на муниципальных выборах. Итоги Единого дня голосования сегодня подвели на заседании Центризбиркома РТ.

Андрей Кондратьев отметил, что в Татарстане были созданы все условия для конкурентного выборного процесса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это показывает рост конкурентного поля — очень важный фактор

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что дополнительные выборы в Госсовет и муниципальные выборы прошли без нарушений и с хорошей явкой избирателей.

«В целом голосование прошло в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Процесс голосования прошел спокойно, конкурентно. Все вопросы, требующие нашего реагирования, оперативно рассматривались, жалоб в Центральную избирательную комиссию РТ на нарушение процедуры выборов не поступало», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что в Татарстане были созданы все условия для конкурентного выборного процесса. «В Госсовет в 2019 году баллотировалось 430 кандидатов на 100 мест от семи политических партий. А сейчас у нас в каждом округе было 6 кандидатов на одно место. Это показывает рост конкурентного поля — очень важный фактор», — подчеркнул руководитель ЦИК РТ.

«Наблюдение за голосованием обеспечивали 862 наблюдателя, в том числе 169 человек от Общественной палаты РТ, 115 наблюдателей от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, 123 представителя от „Единой России”, 90 человек от ЛДПР, 25 человек от „Коммунистов России”, 23 представителя от КПРФ, два наблюдателя от „Партии Роста”. Контроль за ходом голосования также вели представители средств массовой информации», — пояснил Кондратьев.

Дополнительные выборы в Госсовет и муниципальные выборы прошли без нарушений и с хорошей явкой избирателей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Допвыборы депутатов Госсовета РТ проходили в двух округах на территории Казани. В Ибрагимовском округе уверенную победу одержала Рима Мухамедшина, набрав 57,30% голосов. На втором месте оказался справедливоросс Дамир Хуснутдинов с 12,45% голосов, на третьем месте — представитель партии «Коммунисты России» Ренат Галимзянов, получивший 10,02% голосов.

В Пионерском одномандатном избирательном округе №14 после обработки 100% протоколов ситуация выглядит так: единоросс Дмитрий Анисимов набрал 64,39% голосов, справедливоросска Венера Нагимова — 8,06%, на третьем месте представитель партии «Коммунисты России» Рустем Гарипов, получивший 7,42% голосов избирателей.

Что известно про победителей? Рима Мухамедшина из Альметьевска, окончила Казанский финансово-экономический институт, работает гендиректором Департамента продовольствия и социального питания Казани.

Дмитрий Анисимов - казанец, выпускник Казанского финансово-экономического института, работает директором ООО «Центр стратегических инициатив», в прошлом – председатель комитета ЖКХ исполкома Казани. То есть, в обоих округах победили кандидаты, тесно связанные с работой муниципальной власти Казани.

За Рамиля Муллина проголосовали свыше 6,6 тыс. избирателей Фото: e-nkama.ru

На Высокой горе Равиль Хисамутдинов уверенно одолел семерых конкурентов

Аналогичная ситуация сложилась и во время местных выборов: представители исполнительной власти муниципалитетов успешно одолели конкурентов в ряде ключевых районов. Так, руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин избрался депутатом Нижнекамского горсовета в Шинниковском округе №9. Он победил двух конкурентов: представителя КПРФ Булата Хузиева и справедливоросса Фидаиля Каримова.

По данным ГАС «Выборы», за Муллина проголосовали свыше 6,6 тыс. избирателей, за Булата Хузиева отдали более 1,6 тыс. голосов. Фидаиль Каримов оказался на третьем месте, набрав 441 голос.

Рамиль Муллин фактически возглавил Нижнекамский район в ноябре 2021 года после того, как прежний глава Айдар Метшин избрался депутатом Госдумы РФ. Чтобы стать главой Нижнекамского района Муллину было необходимо выиграть муниципальные выборы, а затем делегироваться в Совет Нижнекамского муниципального района. Первый шаг он уже сделал.

Радмир Беляев избрался в 4-м городском округе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уверенную победу на выборах одержал и руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев. Он избрался в 4-м городском округе, где у него был только один соперник – представитель ЛДПР Дмитрий Тутаев. Итог поединка: Беляев набрал 734 голоса, Тутаев только 23.

Без сенсаций прошли выборы и в Высокогорском районе, где руководитель исполкома Равиль Хисамутдинов избрался депутатом Красносельского сельского поселения. Он одолел сразу семерых конкурентов, в том числе председателя Всероссийского общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрия Бердникова. По данным ГАС «Выборы», за Хисамутдинова проголосовали 244 избирателя, за представителя КПРФ Данила Перова — 18, за Дмитрия Бердникова — 10. Остальные кандидаты набрали не больше 3 голосов.

Равиль Хисамутдинов одолел сразу семерых конкурентов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Актанышском районе в муниципальных выборах также принял участие руководитель исполкома. Ленар Зарипов возглавил район после отставки Энгеля Фаттахова, который ушел с должности из-за нашумевшей истории со спиленным крестом на кладбище. Актанышцы поддержали кандидатуру Зарипова во втором округе Актанышского сельского поселения. Руководитель исполкома получил 534 голоса, а его конкурент – представитель ЛДПР Марсель Габдрахманов – только 21 голос.

В целом дополнительные выборы депутатов местных органов власти затронули 181 муниципальный округ в 39 районах Татарстана. Численность избирателей округов составила 51,2 тыс. человек.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»