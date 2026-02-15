news_header_top
Общество 15 февраля 2026 11:00

Радик Кудояров возложил цветы к месту казни Мусы Джалиля

Радик Кудояров возложил цветы к месту казни Мусы Джалиля
Фото предоставлено Радиком Кудояровым

Режиссер посвященного джалиловцам игрового фильма «Кара урман» (в переводе с татарского – «Черный лес») Радик Кудояров возложил цветы к месту казни великого татарского поэта Мусы Джалиля и его соратников.

Фото предоставлено Радиком Кудояровым

Напомним, сегодня отмечается 120 лет со Дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося сына татарского народа, воина и поэта. К знаменательной дате состоялась премьера фильма «Черный лес», снятого в 2024 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фото предоставлено Радиком Кудояровым

Ранее Кудояров отмечал, что возложение цветов к месту казни джалиловцев должно стать традицией.

Фото предоставлено Радиком Кудояровым

