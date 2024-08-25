Кудояров: Возложение цветов к месту казни джалиловцев должно стать традицией

Сегодня исполнилось восемьдесят лет со дня казни великого татарского поэта Мусы Джалиля и его соратников. К месту их гибели в берлинской тюрьме Плетцензее были возложены цветы. Эту акцию прокомментировал по просьбе «Татар-информа» один из ее организаторов — режиссер посвященного джалиловцам игрового фильма «Кара урман» (в переводе с татарского — «Черный лес») Радик Кудояров.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что это уже третье возложение цветов к месту смерти поэта и его товарищей с начала работы над картиной.

«На этот раз в возложении цветов принял участие представитель Фонда Ханса Модрова (Ханс Модров — глава Правительства ГДР в 1989-1990 годах — прим. Т-и) господин Торстен Хохмут», — заметил режиссер. Он уточнил, что долгое время был знаком с ныне покойным политиком и что тот успел принять участие в двух его документальных проектах.

Радик Кудояров подчеркнул, что утверждения об отсутствии каких-либо действий по сохранению памяти о подвиге Мусы Джалиля и его соратников не соответствуют действительности. «На самом деле, кое-что все-таки делается», — сказал он, напомнив о снятой им картине.

Само возложение цветов к месту казни поэта режиссер назвал «маленькой традицией». До сегодняшнего дня аналогичные акции проводились дважды: 30 января 2023 года (в напоминание о трагическом дне 30 января 1933 года, когда Гитлер пришел к власти в Германии), а в этом году — в день рождения Джалиля, 15 февраля.

Однако Радик Кудояров хотел бы, чтобы эта традиция не оставалась локальной инициативой.

«Может быть, кто-то сейчас очнется, после восьмидесятилетия [со дня казни]. Мне кажется, это было бы правильно», — добавил режиссер.

Вместе с тем собеседник агентства обратил внимание на то, что речь идет не об официальном статусе церемонии и не об участии в ней чиновников, а о больших усилиях по сохранению публичной памяти о подвиге поэта и его товарищей со стороны общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и представителей молодого поколения.

Предпремьерный показ фильма «Кара урман» Радика Кудоярова состоится 2 сентября в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Режиссер также указал на символизм демонстрации картины о поэте в театре, в котором тот работал и который носит его имя.

Фотографии и постер фильма предоставлены Радиком Кудояровым.