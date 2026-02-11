Подвиг Мусы Джалиля на экране: в прокат выходит фильм Радика Кудоярова «Черный лес»

Уже завтра в прокат выйдет полнометражный художественный фильм «Черный лес» режиссера Радика Кудоярова. О картине, посвященной судьбе Героя Советского Союза Мусы Джалиля, ее создатели рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





15 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Мусы Джалиля. К знаменательной дате состоится премьера фильма «Черный лес»

Стоп-кадр видео

Значимый фильм для культуры Татарстана

В Республике Татарстан 2026 год богат на юбилеи выдающихся деятелей культуры. Один из самых значимых – 15 февраля исполняется 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, великого татарского поэта Мусы Джалиля. Как отметил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, Кабинетом министров утвержден план праздничных мероприятий.

К знаменательной дате состоится премьера фильма «Черный лес», снятого режиссером Радиком Кудояровым.

«Фильм имеет большое значение для культуры Республики Татарстан. У него уже есть определенный статус и награды. И мы очень надеемся, что этот фильм будет популярен», – сказал Натфуллин на конференции.

Директор «Татаркино» Ильяс Гафаров также добавил, что фильм будет показан в кинотеатрах Казани и 21 муниципального образования республики. Увидеть картину Кудоярова можно будет практически в любом уголке Татарстана.

«Так как картина снята очень качественно и красиво, я крайне рекомендую смотреть ее на большом экране», – сказал Гафаров.

Радик Кудояров: «Мы к этой истории подбирались довольно долго, потому что снимать эту историю нужно было качественно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Документальное кино учит автора с уважением относиться к фактам»

«Картина, с первой буквы и до последней склейки, – это как если не вырастить, то родить ребенка», – описал Радик Кудояров работу над своим фильмом.

Как признается режиссер, ответственность перед съемочной командой была огромная – в конце концов, это история про Мусу Джалиля, героя, о котором знают все жители Татарстана. Взяться за такую работу было непросто, в том числе и с эмоциональной точки зрения.

«Эта идея – рассказать историю Мусы Джалиля – на самом деле была давно. Но мы к этой истории подбирались довольно долго, потому что снимать эту историю нужно было качественно. Перед тем как вообще заявить о том, что мы собираемся это делать, мы потратили года-два для того, чтобы сначала написать сценарий», – рассказал Кудояров журналистам.

Фильм «Черный лес» был снят в 2024 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Для Радика Кудоярова это дебют в полнометражном игровом кино, ранее он был известен прежде всего как режиссер-документалист. По мнению Кудоярова, такой документальный бэкграунд даже помог в работе над художественной картиной.

«Альхамдулилля, что я документалист. Для меня это важно, потому что документальное кино учит автора с уважением относиться к фактам, с которыми он работает», – рассказал Кудояров.

Одна из главных задач фильма, считает режиссер, – познакомить широкого зрителя с подвигом героя-поэта, сделать эту историю понятной для людей разных национальностей. Судя по отзывам, которые картина получила за фестивальный период, со своей задачей фильм справился.

Главную роль в фильме исполнил артист театра Тинчурина Зульфат Закиров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Зульфат передал дух поэта»

Главную роль в фильме исполнил артист театра Тинчурина Зульфат Закиров. По словам актера, у него была мечта сыграть на сцене Мусу Джалиля или Ильгама Шакирова, еще когда он учился в театральном училище. Эта мечта была связана с тем, что у Джалиля, Шакирова и Закирова день рождения 15 февраля. В театре мечта обошла его стороной, но она сбылась в кино.

В 2023 году Закиров пробовался на роль Гайнана Курмаша (глава подполья в легионе «Идель-Урал»), а позднее Кудояров предложил ему роль Джалиля, на что Закиров не задумываясь согласился.

«Зульфат передал дух поэта, на мой взгляд. Не просто передал дух поэта, а передал его состояние в тот критический момент, когда они [члены подполья] понимали, что уже не избежать худшего», – рассказал журналистам режиссер.

В изучении персонажа Джалиля Закирову помог опыт Кудоярова в работе с архивными документами. Режиссер знал, что хочет сказать, поэтому Закиров, как артист, понимал его с полуслова.

«Скажу завуалированно: «солдаты той нации» [фашисты], в плену у которых находился наш герой, писали, что он [Джалиль] всегда был с искрой в глазах – он умел разговорить. Даже если он сидел на допросе, не над ним вели следствие, а он вел следствие над тем, кто его допрашивал. И мы это не придумали, на то есть подтверждающие документы», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Закиров.

18+. Трейлер предоставлен Р. Кудояровым

Надежды на будущее татарского кино

«Черный лес» показывали на различных фестивалях. За это время он успел получить признание на фестивале военного кино в Туле (получил три награды, в том числе Гран-при) и итальянском фестивале ASTI, был отмечен на Казанском кинофестивале «За приверженность идеям прогресса и опору на мировое литературное наследие», а также попал в шорт-листы международных фестивалей в Ариано (Италия) и Мурманске.

Фильм также попал в лонг-лист национальной кинематографической премии «Ника». По словам Радика Кудоярова, картину номинировали целых девять раз, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую сценарную работу, лучшую работу оператора и лучшую мужскую роль.

«Чем больше таких фильмов мы будем снимать, тем будет лучше. Сейчас есть огромные темы и перспективы для съемок, есть новый директор «Татаркино». Мы действительно возлагаем большие надежды на то, что ситуация со съемками фильмов изменится и крупных серьезных работ будет больше и больше», – рассказал Дамир Натфуллин на пресс-конференции.