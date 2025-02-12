«Ради страны и семьи»: моряк из Татарстана о том, почему ушел на СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Военнослужащий из Лениногорска Рим побывал в краткосрочном отпуске на малой родине. Его позывной Моряк. Боец рассказал о себе, своих убеждениях и службе на передовой.

«Я простой деревенский парень, – охарактеризовал он себя. – Родился 28 июня 1982 года в деревне Куакбаш Лениногорского района».

Родители, Гулися Закиевна и Мидихат Гаязович, старались воспитать в сыне трудолюбие, ответственность и честность. Отец Рима в 1986 году был призван на службу, был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: занимался разбором завалов, устранением очагов возгорания на аппаратуре и другими работами непосредственно в реакторном зале.

После окончания политехнического колледжа, где Рим получил специальность газоэлектросварщика, молодой человек вернулся в деревню. В те годы здесь еще существовал колхоз, Рим работал комбайнером, сварщиком. Затем решил пойти по стопам отца, 20 лет проработал на крупном предприятии оператором.

В четырехлетнем возрасте Риму диагностировали двухстороннюю тугоухость, по этой причине он срочную службу не проходил.

Когда началась специальная военная операция, Рим стал пристально следить за новостями с фронта, сопереживал мобилизованным из родного села и в итоге решил записаться в действующую армию.

В августе 2024 года Рим перешагнул порог военкомата. «Сам себе задавал вопрос: для чего я иду на СВО? Ради денег или ради Родины? Сам себе отвечал: конечно, ради своей страны, ради мирного неба над головой, ради своей семьи, ребенка», – заметил боец.

По словам Рима, многие контрактники рассуждают также. «Вот сегодня мой односельчанин уехал на СВО, тоже заключил контракт. Сказал, что не может оставаться равнодушным к судьбе страны», – поделился Рим.

«Я всё слышу!» – сказал медикам военно-врачебной комиссии перед подписанием контракта. Благодаря активным занятием спортом, особенно лыжами и греко-римской борьбой, Рим имеет хорошую физическую форму и отличное телосложение.

«Привык к сельскому труду, поэтому физические нагрузки не пугали, был готов к тренировкам и выполнению боевых задач», – пояснил военный.

После ускоренного месячного курса военного слаживания Рим попал на фронт. «Было тяжело, но мы все держались, – признался Рим. – Похудел на 20 килограммов, но на отлично прошел тактическую, огневую и медицинскую подготовку». В итоге боец попал в Воздушно-десантные войска.

«Воздушно-десантная операция основана на эффекте внезапности, она способна ошеломить противника. Вместе с тем необходимо понимать, что воздушно-десантная операция – это целый комплекс мероприятий, который по меньшей мере требует проведения тщательной разведки и уничтожения ПВО», – отметил Рим. На данном этапе специальной военной операции воздушные десанты практически не проводятся.

«Когда было холодно и сыро в подвале, в котором мы жили, спасали блиндажные свечи. Благодарю волонтеров за их бесценную работу. У нас есть маскировочные сети, которые так здорово нас выручают, спасая от бесконечных «птичек». Детские рисунки и письма помогают справляться с боевыми задачами. Читая их, понимаешь, что другого выбора у нас попросту нет», – заявил боец, комментируя роль тыла в поддержке армии.

Когда солдат повезли на передовую, Рим положил в карман исламские четки и книжку с молитвами. Их Риму в качестве оберега передал друг с позывным Талисман, который тоже служил на СВО по контракту, со словами: «Пусть Аллах убережет тебя от вражеского снаряда».

«Может быть, именно этот оберег уберег меня от сильных ранений, лишь «цепляло» немного во время «прилетов», контузило», – сказал военный.

На фронт любимого мужа и папу провожали сын Карим и жена Гульнара. Сегодня Кариму 12 лет. Он переживает за своего папу, но гордится его решением.

Несмотря на тяжелые условия солдатских будней, боец не потерял доброты. Свой солдатский котелок он делит с бездомными животными. «После бомбежек много бродячих кошек и собак, мы их кормим, жалеем», – отметил боец.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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