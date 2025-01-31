«Ради семьи, чтобы жили в достатке»: многодетный отец из Тукаевского района служит на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий из Тукаевского района Татарстана с позывным Гога служит на передовой по контракту с октября прошлого года. Прежде он работал прессовщиком на станках в «ТатПрофе», а его жена трудилась учительницей начальных классов и директором школы в селе Старый Дрюш. Вместе супруги воспитывали четверых детей.

Всё изменилось, когда глава семейства решил подписать контракт и отправиться на передовую. Свое решение мужчина объяснял тем, что пришло его время встать на защиту Родины, в первую очередь — своей семьи. Жена с трудом, но приняла решение мужа.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«А кто, кроме нас, пойдет еще? Ради семьи, чтобы жили в достатке, чтобы в тепле спали. Я обдумывал почти полгода. Через полгода решился пойти, потому что деды наши воевали, фашизм истребляли, чтобы на нашу землю не зашли враги, чтобы наших женщин, детей не убивали, не трогали, чтобы был мир здесь. Все мы там ради семей своих», — заявил боец.

По словам Гоги, жизнь на фронте проходят в окопах. «С каждым днем продвижение идет. Не километрами, но метрами продвигаемся. Враг отступает, многие у них погибают. Победа будет за нами всегда уж, как положено. Потому что будем идти до конца, до победы», — поделился он своим видением ситуации.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Самые счастливые моменты «за ленточкой» — весточки от родных. «Я вернулся с дежурства в блиндаж. Пришла эсэмэска от жены. Она сообщила, что родила сына. Это был самый счастливый момент у меня. От счастья заплакал, друзья, коллеги были рядом, поддержали. Отметили тортом, с чаем попили», — поделился военный.

Еще большая поддержка для военных — это шефская помощь, письма от детей. «В основном, письма от детей приходят, продукты, одежда. Дети пишут, что гордятся, чтобы вернулись живыми и здоровыми, что ждут с победой», — рассказал Гога.

По оценке бойца, мирное население встречает военных позитивно и даже дарит подарки. «Старики, дети выбегают встречают. Мирные жители рассказывают, как издевались над ними. Хорошо, что мы пришли», — уверен военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жена военнослужащего Навбахор любит мужа и гордится им. Но признается, что решение супруга далось ей нелегко. «Он сам так решил. Я думала, он пошутил. Потом начал собираться. Мы все уж переживали. Отговаривали, чтобы не ехал. У нас же трое детей. Потом только узнали, что я еще в положении», — рассказала она.

Когда Навбахор была в роддоме, попросила врачей снять на видео рождение четвертого ребенка.

«И мы ему потом отправили это видео. И дочка, и сын тоже видео снимают и отправляют, чтобы он потом смог посмотреть, и все праздники, утренники стараемся снимать и отправлять ему, чтобы он знал, как они растут, особенно малыш. Он такой маленький был, все снимали, чтобы не упустил. Но всё равно, вживую — это вживую. Сейчас муж так удивился, сын так вырос, уже ползает. Говорит: „В следующий раз уже бегать будешь, когда в отпуск приеду“», — поделилась жена Гоги.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы очень сильно его любим и гордимся. И надеемся, что война закончится и все наши солдаты вернутся домой живыми, здоровыми. Я очень желаю, чтобы все вернулись в свои семьи и обрадовали своих жен, своих детей», — добавила женщина.

Дети тоже гордятся своим отцом, очень ждут его возвращения. «Я очень горжусь своим отцом. Он так резко туда поехал, конечно. Как удается пообщаться, я у него спрашиваю, как у него дела, что там нового у него случилось. Рассказываю, что у меня, как с учебой дела», — поделился сын военнослужащего Наиль.

«Я рисую свою семью, рассказываю учителю, как я люблю своего папу. Когда папа приехал, мама приготовила плов, манты, пришли гости. Время быстро пролетело, я даже не заметила, и вот он завтра уже уезжает. Я люблю папу, потому что он защищает нас и страну от врагов», — говорит дочь военнослужащего Амалия.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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