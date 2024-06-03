Работы по капремонту ФАПов в Татарстане выполнены на 72%

В Татарстане продолжается капремонт объектов социально-культурной сферы. Выполнение работ по 82 фельдшерско-акушерским пунктам составляет 72%, сообщается на сайте Минстроя РТ.

«За прошедшие 2 недели подрядчики сдали 12 объектов: 4 — в Актанышском районе, по два — в Высокогорском и Азнакаевском, по одному — в Черемшанском, Лениногорском, Новошешминском и Чистопольском районах. Всего завершен 31 объект», — говорится в сообщении.

Напомним, на первом в 2024 году совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин доложил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году в проведут капремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.

Кроме того, в республике капремонт ведется в 16 детсадах и 38 школах, в 516 многоквартирных домах в 39 муниципальных образованиях также начаты работы.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».