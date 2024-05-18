В Татарстане капремонт начат в 516 многоквартирных домах

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В Татарстане ведется капремонт в 516 многоквартирных домах в 39 муниципальных образованиях. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса республики.

Всего в программу капитального ремонта многоквартирных домов входят 763 дома. Выполнение работ в части на проторгованных объектах составляет 26%, сезонных видов работ — 19%. За текущие 2 недели завершены работы в 20 многоквартирных домах.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.