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В Татарстане капремонт начат в 516 многоквартирных домах
В Татарстане ведется капремонт в 516 многоквартирных домах в 39 муниципальных образованиях. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса республики.
Всего в программу капитального ремонта многоквартирных домов входят 763 дома. Выполнение работ в части на проторгованных объектах составляет 26%, сезонных видов работ — 19%. За текущие 2 недели завершены работы в 20 многоквартирных домах.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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