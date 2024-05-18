В Татарстане капремонт ведется в 16 детсадах и 38 школах

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В этом году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 185 объектов в сфере образования, включенных в 7 федеральных и республиканских программ. О ходе работ на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса республики.

На сегодня работы ведутся в 16 детских садах (общее выполнение составляет 47%), 38 школах и образовательных центрах (выполнение — 24%). На текущей неделе подрядчики сдали объект в Тукаевском районе.

В 15 школах начат ремонт пищеблоков (выполнение — 3%). В звене среднего профессионального образования также ведется обновление: на 33% выполнены работы в ресурсных центрах, 32% — в 13 общежитиях.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее сообщалось, что в 2024 году по национальному проекту «Образование» предусмотрено строительство 2 школ (в Казани и Лаишевском районе), дополнительного корпуса в Куюках Пестречинского района (федеральный проект «Современная школа»). Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.