БОС, новые поликлиники и школы: Минстрой Татарстана рассказал о реализации 5 нацпроектов

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В новом году Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана будет задействовано в реализации 5 нацпроектов и 3 госпрограмм, в рамках которых предстоит мониторинг строительства и ремонта 222 объектов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 43 объекта:

продолжение строительства БОС в Высокой Горе по федеральному проекту «Жилье»;

42 объекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — парки и скверы, два из которых были признаны победителями Конкурса малых городов и исторических поселений. В рамках республиканской программы благоустроят еще 22 объекта. В результате общее число общественных пространств составит 64 объекта.

В рамках нацпроекта «Экология» продолжается работа по 3 объектам — рекультивация БОС, иловых полей в Казани, нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями в Шемордане Сабинского района.

В нацпроект «Здравоохранение» вошло 128 объектов:

строительство двух поликлиник, центра врача общей практики и 20 ФАПов (еще 28 пунктов возведут на республиканские средства);

капремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений (+33 объекта по республиканской программе).

В нацпроект «Культура» включено 4 объекта: отремонтируют 2 сельских дома культуры (+17 по республиканской программе), детскую школу искусств (в рамках республиканских средств добавятся еще 4 образовательных учреждения отрасли) и реконструируют ТЮЗ в Казани.

По нацпроекту «Образование» предусмотрено строительство 2 школ (в Казани и Лаишевском районе), дополнительного корпуса в Куюках Пестречинского района (федеральный проект «Современная школа»). Еще один пристрой появится для школы в Кукморе в рамках госпрограммы «Развитие сельских территорий». Капремонт молодежного центра в Казани вошел в федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи», капремонт 2 спортзалов в Тукаевском и Ютазинском районах — в федеральный проект «Успех каждого ребенка», передает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».