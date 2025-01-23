Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Татарстан вновь повысил единовременную выплату для тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. После заключения контракта военнослужащий получит до 2,8 млн рублей. Новобранца обучат, экипируют всем необходимым и позаботятся о его семье. О выплатах и льготах – в материале «Татар-информа».





Татарстан вновь повысил единовременную выплату военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане одна из самых больших выплат в стране

Татарстан вновь повысил единовременную выплату военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Это одна из самых высоких выплат по всей стране: начиная с сегодняшнего дня заключивший контракт получит до 2,8 млн рублей. Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат:

От Татарстана новоиспеченный военнослужащий получит 2,1 млн рублей; от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей; от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тысяч. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Последний раз выплату военнослужащим по контракту в Татарстане поднимали в конце декабря прошлого года. Тогда сумма увеличилась до 2,2 млн рублей. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно заявлял, что поддержка военнослужащих, помощь им и их семьям – это первоочередная задача республики и ее долг.

Единовременную выплату получат все, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр» Фото: © Салават Каалетдинов / «Татар-информ»

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН. Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».

Требования для прохождения службы

Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)

Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)

Помимо стандартных высоких выплат нельзя забывать и о дополнительных выплатах за уничтожение вражеской техники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дополнительные выплаты участникам СВО

Помимо стандартных высоких выплат нельзя забывать и о дополнительных выплатах за уничтожение вражеской техники:

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО Фото: © «Татар-информ»

«Обмундирование согласуют, с работы не уволят»

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируют множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий.

Социальные льготы и гарантии для военнослужащих:

статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию);

военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы);

страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета);

лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи);

бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани);

, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани); отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен);

оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно);

накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы);

кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы);

возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах;

за ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей;

страховая и социальная пенсия по инвалидности (пенсия положена военнослужащим, получившим инвалидность из-за военной травмы, ее размер зависит от группы инвалидности: инвалидам I группы – 14 306,73 руб.; инвалидам II группы – 7 153,33 руб.; инвалидам III группы – 6 080,38 руб.):

ежемесячная денежная выплата Героям Российской Федерации (Герои России и семьи погибших Героев России имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, она составляет 89,5 тыс. рублей).

Семьи бойцов берутся под опеку властей Фото: © «Татар-информ»

Выплаты и льготы для семей участников СВО

Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

Напомни, какие социальные льготы и гарантии действуют сегодня для семей военнослужащих:

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее).

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний).

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро).

Бесплатный отдых для детей в лагерях.

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными).

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет).

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.

Кредитные каникулы для участников СВО и их семей. Участники военной спецоперации и члены их семей могут временно приостановить платежи по кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку. Отсрочка распространяется и на кредиты, взятые для открытия бизнеса, и действует на весь срок службы плюс 30 дней (в случае гибели военнослужащего или установления инвалидности I группы его кредиты и кредиты членов его семьи будут списаны целиком).

Анвар Закиров: «С 1 декабря изменилось федеральное законодательство, которое теперь позволяет прекращать обязательства по кредитным платежам по сумме задолженности до 10 миллионов рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров разъяснял новый закон, который вступил в силу 1 декабря прошлого года. Он позволяет списать долги по кредитам некоторым участникам СВО и их супругам.

«Действительно, с 1 декабря изменилось федеральное законодательство, которое теперь позволяет прекращать обязательства по кредитным платежам по сумме задолженности до 10 миллионов рублей при наличии нескольких условий. Первое – вступившее в законную силу решение суда до 1 декабря. Второе – заключение контракта с Министерством обороны РФ на срок от года», – рассказал Анвар Закиров.

Если должник принимает решение о заключении контракта с Минобороны, он должен представить службе судебных приставов пакет документов, после чего пристав-исполнитель примет решение о завершении исполнительного производства.

Списать долги по кредитам можно не только с самого должника, но и с членов его семьи. Так, например, жены будущих контрактников тоже могут избавиться от долгов по кредитам.

Для того чтобы списать долги, необходимо, чтобы производство было на исполнении в службе судебных приставов, а решение суда по нему вступило в законную силу до 1 декабря. При этом контракт на службу в ВС РФ должен быть заключен после 1 декабря. Будущий боец уведомляет пристава-исполнителя, пишет заявление о прекращении исполнительных производств, прикладывает к нему сам контракт, справку из военкомата с соответствующими сведениями и паспорт.

В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания Фото: © «Татар-информ»

Также в Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были инициированы Раисом Татарстана и введены в республике 6 июля 2024 года. На протяжении полугода вводятся новые виды помощи военнослужащим и их семьям, в планах систематизировать эту работу – создать координационный центр для помощи СВО. Последний раз единовременную выплату в Татарстане увеличивали в сентябре этого года.

Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».