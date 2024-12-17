Главный пристав РТ о новом законе: «Бойцы СВО могут списать до 10 млн долга по кредитам»

Что участникам СВО нужно сделать для того, чтобы избавиться от долгов по кредитам? Кто из бойцов и их родственников может воспользоваться новой льготой? Об этом подробно рассказал руководитель Главного управления ФССП России по РТ Анвар Закиров.





Главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров разъяснил новый закон, который вступил в силу 1 декабря этого года

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«Новый закон о списании долгов с участников СВО заработал с 1 декабря»

Главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров разъяснил новый закон, который вступил в силу 1 декабря этого года. Он позволяет списать долги по кредитам некоторым участникам СВО и их супругам. Об этом и о других мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей сегодня говорили в прямом эфире ЦУР Республики Татарстан.

«Действительно, с 1 декабря изменилось федеральное законодательство, которое теперь позволяет прекращать обязательства по кредитным платежам по сумме задолженности до 10 миллионов рублей при наличии нескольких условий. Первое – вступившее в законную силу решение суда до 1 декабря. Второе – заключение контракта с Министерством обороны РФ на срок от года», – рассказал Анвар Закиров.

Если должник принимает решение о заключении контракта с Минобороны, он должен представить службе судебных приставов пакет документов, после чего пристав-исполнитель примет решение о завершении исполнительного производства.

Если должник принимает решение о заключении контракта с Минобороны, он должен представить службе судебных приставов пакет документов Фото: © «Татар-информ»

«Если контрактник не может обратиться к приставам сам, это могут сделать его родственники»

«Что самое примечательное, списать долги по кредитам можно не только с самого должника, но и с членов его семьи. Так, например, жены будущих контрактников тоже могут избавиться от долгов по кредитам», – поделился Анвар Закиров.

Для того чтобы списать долги, необходимо, чтобы производство было на исполнении в службе судебных приставов, а решение суда по нему вступило в законную силу до 1 декабря. При этом контракт на службу в ВС РФ должен быть заключен после 1 декабря. Будущий боец уведомляет пристава-исполнителя, пишет заявление о прекращении исполнительных производств, прикладывает к нему сам контракт, справку из военкомата с соответствующими сведениями и паспорт.

«Можно прийти в ближайшее подразделение службы судебных приставов, направить документы через наш сайт или Госуслуги. Если участник СВО уже находится на месте боевых действий или по какой-либо причине не может обратиться сам, то к нам могут обратиться его близкие родственники – супруга или родители», – рассказал Анвар Закиров.

Стоит отметить, что можно прекратить исполнительные производства, сумма взысканий по которым не превышает 10 миллионов рублей. Если сумма задолженности превышает 10 миллионов, то должник может указать, какие именно исполнительные производства он хотел бы прекратить на ту же сумму.

«Ранее при заключении контракта мы приостанавливали все исполнительные производства, за исключением производств по взысканию алиментов, ущерба жизни и здоровью, причиненного преступлением, и ущерба, причиненного преступлением коррупционной направленности. Сейчас эта практика сохраняется. Если гражданин обращается с заявлением, то мы прекращаем, но только производства по кредитным обязательствам. Остальные категории долгов не списываются, только приостанавливаются, как раньше», – рассказал Анвар Закиров.

На данный момент уже есть обратившиеся к судебным приставам с вопросом списания долга по кредитам. С начала декабря ФССП прекратило уже 49 исполнительных производств на общую сумму около 8 миллионов рублей. Обратившиеся – 20 человек, заключивших контракт, и три жены бойцов.

На данный момент ФССП России плотно сотрудничает с военкоматами и Фондом «Защитники Отечества», чтобы подробно информировать о нововведениях в закон всех причастных Фото: © «Татар-информ»

«Мы направили наших сотрудников во все пункты отбора на контрактную службу»

«На данный момент мы направили наших сотрудников во все пункты отбора на контрактную службу с целью информирования граждан о необходимости написания заявлений для списания долгов. Также через Госуслуги мы отправляем должникам уведомления о возможности такого списания долгов», – рассказал Анвар Закиров.

На данный момент ФССП России плотно сотрудничает с военкоматами и Фондом «Защитники Отечества», чтобы подробно информировать о нововведениях в закон всех причастных.

«С Кабинетом Министров, Уполномоченным по правам человека, военными, со всеми ведомствами, которые включены в эту работу, мы находимся в плотном взаимодействии», – рассказал Анвар Закиров.