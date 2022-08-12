Пять татар, ставших Героями России в ходе спецоперации: кто они?

На сегодняшний день известно, что в ходе СВО на Украине пять представителей татарского народа награждены званием Героя России. Мы рассказываем пять историй – о каждом из них.

10 августа Сергей Шойгу вручил звезды Героев России двум уроженцам Татарстана – Раилю Габдрахманову и Ивану Додосову Фото: скриншот видео Министерства обороны РФ

Казань на этой неделе встретила Героев России – участников военной спецоперации из Татарстана, которым награды вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оба выпускники Казанского танкового училища: Иван Додосов – житель Пестрецов, а Раиль Габдрахманов – уроженец Алькеевского района.

«Татар-информ» рассказывает о представителях татарского народа, ставших Героями России в ходе специальной военной операции.

Дамир Исламов: один против пятерых

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дамир родился в Лениногорске 13 октября 1996 года. Учился в средней школе № 6, которую окончил в 2014 году. В 2018 году выпустился из стен Казанского танкового училища. Молодой лейтенант затем был направлен в Южный военный округ, служил на территории Ростовской области. Отсюда же отправился на спецоперацию.

7 марта танк Т-72Б1 под командованием старшего лейтенанта Исламова в составе бронегруппы штурмует укрепрайон около города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Как сообщается, прицельным выстрелом экипаж уничтожил огневую точку и живую силу противника. Танк вспыхнул, в него метнули «коктейль Молотова». Экипаж вывел технику из-под огня и сумел сбить пламя. Как гласят сухие строки военной сводки: «Команда вернулась к выполнению поставленной боевой задачи… Танк под командованием Исламова вступил в неравный бой сразу с пятью танками противника и сумел уничтожить четыре из них. Но пятый подбил боевую машину старшего лейтенанта Дамира Исламова. Он и весь экипаж погибли».

«И людей спас, и помог продвинуться вперед, взять высоту. Вышло так, что его экипаж оказался один против пяти танков, без прикрытия. Четыре он уничтожил, а пятый… пятый, последний танк подбил его», — вспоминает близкий друг и сослуживец Исламова.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2022 года «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, экипаж танка Т-72Б1 представлен к званию Героя Российской Федерации».

Золотую звезду Героя вручили его матери, Сажиде Валиахметовой, 29 марта. В тот же день Дамир был похоронен в Лениногорске. В Казани появился мурал в честь героя.

Дамир Гилемханов: самый молодой Герой России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дамир родился в Казани 21 сентября 1999 года. Учился в средней школе № 42 Приволжского района. После окончания 9 классов пошел учиться в Казанский политехнический колледж, который окончил в 2019 году по специальности «монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

После обучения ушел в армию. По окончании срочной службы решил связать свою жизнь с Вооруженными силами и заключил контракт. Служил поначалу на Дальнем Востоке, в Хабаровске, затем в Ростовской области, имел звание ефрейтора. Хотел поступить в Казанское танковое училище, стать офицером, завести семью. В феврале был отправлен в город Миллерово Ростовской области, откуда отправился на специальную военную операцию.

Дамир был механиком-водителем танка Т-72Б1 под командованием Дамира Исламова. Они погибли вместе 7 марта. Как и Исламов, он получил звание «Герой Российской Федерации». Медаль «Золотая Звезда» была передана родным Гилемханова на церемонии прощания, которая проходила в клубе Казанского танкового училища.

Дамир Гилемханов стал самым молодым Героем Российской Федерации. Похоронен на кладбище «Курган» в Казани.

Дамир Шаймарданов: герой на трофейном танке

Фото: пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Дамир родился в столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле 2 августа 1998 года. Учился в средней школе № 29. Окончив 9 класс, перешел в гимназию № 4, которую благополучно окончил в 2016 году. Одноклассники запомнили его «отчаянным, немного шебутным, готовым ввязаться в драку за друзей».

В 2016 году стал курсантом Казанского высшего танкового командного училища. Окончил его два года назад и служил командиром танкового взвода (4 танка). А уже в январе 2022 года принимает на себя командование танковой ротой 488-го мотострелкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в звании старшего лейтенанта.

С первых дней участвует в специальной военной операции. Уже в начале апреля он отметился и стал одним из медийных лиц операции. Во время штурма Камышевахи рота Шаймарданова встретилась с украинскими танками. «Увидели танки противника. А они, увидев нас, просто… подняли стволы вверх! Тогда мы решили не вести огонь, а просто захватить их, забрать себе как трофеи», – рассказывал тогда Дамир военкору «КП» Александру Коцу. Одну из трофейных машин Шаймарданов взял себе, нанеся на борт Z.

30 апреля полк Шаймарданова двигался в направлении Славянска. Во время штурма села Долгенькое ротный Шаймарданов возглавляет танковую колонну и попадает в засаду.

Указом Президента Российской Федерации от 26 мая 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, офицеру-танкисту Дамиру Шаймарданову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.12 июня 2022 года награды переданы родителям солдата.

Рустам Сайфуллин: наведение переправы под огнем

Фото: скриншот видео Министерства обороны РФ

Родом Рустам из небольшого татарского села Вагай Тюменской области. Родился он 3 марта 1983 года. Сначала учился в родном селе, затем с семьей переехал в деревню Абаул Вагайского района Тюменской области. В 2000 году окончил среднюю школу в деревне Карагай того же района с золотой медалью.

После школы начал обучение в Тюменском филиале Военно-инженерного университета. Был командиром в Северо-Кавказском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.

В 2019 году Рустам с отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве, проучившись там два года. Продолжил службу заместителем командира инженерно-саперной бригады в Уфе, а уже в 2020 году переведен на должность командира инженерно-саперного полка. Под его руководством был создан единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк.

Когда началась специальная военная операция, он вместе со своим 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии принимает в ней участие.

2 марта 41-й общевойсковой армии необходимо было перейти реку Десну на севере Украины. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ Рустам попал под минометный обстрел противника и получил ранения. После лечения в госпитале Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации. Он успешно выполнял свои задачи, пока не получил второе ранение.

29 июня министр обороны Сергей Шойгу вручил Рустаму Сайфуллину звезду Героя России прямо в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где Сайфуллин проходил лечение. Помимо награды Шойгу предложил тюменцу должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Раиль Габдрахманов – «настоящая гроза танков»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уроженец Алькеевского района, родился 11 августа 1989 года. После окончания школы он поступил в Казанское танковое училище. Связать жизнь с военной службой ему посоветовал дядя, и эту затею поддержал его брат. Завершив обучение, Раиль был направлен в одну из военных частей Новосибирска.

Там он дослужился до звания командира танкового взвода. Также за годы службы он побывал в Кемеровской области и Алтайском крае. В 2012 году он попробовал себя в другой ипостаси – участвовал в обезвреживании невзорвавшихся снарядов после взрыва военной базы в Ульяновске. Тогда Раиль был награжден медалью, а вторую медаль – «За укрепление военного содружества» он уже получил за участие в подготовке иностранных команд, приехавших в Россию для участия в танковом биатлоне.

В феврале 2022 года капитан Габдрахманов отправился в зону специальной военной операции. И в ходе одного из боев танковая рота под руководством Раиля Габдрахманова прорвала оборонительный рубеж противника и освободила населенный пункт, и экипаж капитана уничтожил 5 вражеских танков. Попытки неприятеля вернуть утраченные позиции не увенчались успехом. В роликах Минобороны Габдрахманова даже окрестили «настоящей грозой танков». Звание Героя России Габдрахманов получил 10 августа. А 11 августа он уже вернулся в Казань, где в аэропорту майора встречали не только родные и близкие, а также военный оркестр. «То, что я сделал, не считаю подвигом. Это моя работа», – скромно ответил на почести Раиль Габдрахманов.