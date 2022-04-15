Родители погибшего на Украине танкиста из Казани: «Мы будем им гордиться всю свою жизнь»

22-летний Дамир Галимханов героически погиб во время военной спецоперации на Украине – экипаж танка уничтожил четыре вражеские машины. Подвиг молодого человека навеки останется в памяти не только его родных, но и всей страны. Как провожали Героя России в последний путь – в репортаже «Татар-информа».

Сотни человек сегодня пришли к танковому училищу в Казани, чтобы проститься с Дамиром Гилемхановым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сотни человек сегодня пришли к танковому училищу в Казани, чтобы проститься с Дамиром Гилемхановым – ефрейтором контрактной службы, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Среди собравшихся – родные и близкие, одноклассники и учителя, друзья и знакомые. Все они пришли отдать дань памяти погибшему воину.

Выразить соболезнования семье погибшего ефрейтора приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Продолжается специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине. Наши доблестные воины защищают жителей Донбасса, громя преступный пронацистский режим Украины, выполняют священный долг по созданию будущего для России. Солдаты и офицеры, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, мужественно выполняют воинский долг. Проявляя героизм, они нередко защищают мир ценой собственной жизни», – начал свое выступление Президент республики.

Рустам Минниханов: «Это огромная утрата и для вашей семьи, и для нашей республики, и в целом для всей страны. Но этот подвиг мы всегда будем помнить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов напомнил, что недавно Татарстан простился с еще одним своим героем. Траурная церемония прощания со старшим лейтенантом Дамиром Исламовым прошла в его родном городе Лениногорске – именно в танке под командованием Исламова служил Дамир Гилемханов. Все татарстанцы скорбят и разделяют боль утраты вместе с семьями погибших воинов, отметил Президент.

«Для сослуживцев Дамир Гилемханов был надежным товарищем, примером профессионализма и высоких человеческих качеств. Мы вечно будем помнить героизм, который проявил наш земляк. Я еще раз приношу свои соболезнования родным и близким. Это огромная утрата и для вашей семьи, и для нашей республики, и в целом для всей страны. Но этот подвиг мы всегда будем помнить», – заключил Минниханов.

«Погиб по-геройски, иначе и быть не могло»

Родился Дамир 21 сентября 1999 года в Казани. Он был младшим ребенком в семье. Его старшая сестра Рузиля рассказала, что они с братом были очень близки, всегда друг друга поддерживали. Как и все братья и сестры, частенько спорили, порою даже дрались – но всегда только в шутку. Несмотря на то что он был младше, Дамир всегда старался быть ее защитником, вспоминает девушка.

Несмотря на то что он был младше, Дамир всегда старался быть ее защитником, вспоминает его старшая сестра Рузиля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рузиля с Дамиром ходили в одну школу. Там юношу все очень любили. Учителя и одноклассники отзываются о нем как об общительном, жизнерадостном и целеустремленном человеке, который привык добиваться результатов своим собственным трудом.

«Дамир был обычным учеником, таким же, как его одноклассники. Спокойный, самостоятельный, отзывчивый, добродушный парнишка. Он никогда ни с кем не конфликтовал, но всегда имел свое твердое "я". Дамир погиб, и погиб по-геройски, а иначе и не могло быть. Таков был его характер. Доброй, долгой, светлой памяти тебе, Дамир», – сказала директор казанской школы № 42 Светлана Насыбуллина.

В 2014 году, окончив среднюю школу, Дамир поступил в Казанский политехнический колледж, обучался по специальности «монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». За время учебы проявил себя как целеустремленный, трудолюбивый, доброжелательный парень, всегда готовый прийти на помощь своим товарищам, с большим уважением относился к старшим.

В 2019-м молодой человек отправился на срочную службу, после окончания которой решил продолжить службу уже на контрактной основе.

«Дамир погиб, и погиб по-геройски, а иначе и не могло быть. Таков был его характер. Доброй, долгой, светлой памяти тебе, Дамир» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Он сказал, что мы будем гордиться им всю свою жизнь»

Выступая со словами соболезнования, заместитель командующего войсками Центрального военного округа, генерал-майор Рустам Миннекаев рассказал о подвиге экипажа танка Т-72Б1, где Гилемханов служил механиком-водителем.

«Лучшие качества настоящего российского солдата, мужчины и воина ефрейтор Гилемханов проявил при выполнении своего воинского долга, где совершил подвиг. Ценой собственной жизни в составе экипажа танка отбил контратаку противника, нанеся ему существенный урон, что позволило избежать потери наших войск», – отметил Миннекаев.

Рустам Миннекаев: «Героизм и мужество ефрейтора Гилемханова являются примером для всех военнослужащих Российской Федерации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

7 марта экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Однако танк наших военных был подожжен «коктейлем Молотова». Убрав горящую машину из-под огня противника, экипаж танка потушил огонь и вернулся к выполнению боевой задачи. После этого наши военные вступили в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них.

Боевая машина, в которой находился Гилемханов, была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

«Героизм и мужество ефрейтора Гилемханова являются примером для всех военнослужащих Российской Федерации, примером настоящего мастерства и профессионализма, высокого морального духа и воинского долга», – добавил Миннекаев.

Грамоту и Звезду Героя сегодня вручили родителям погибшего – Рашиду и Ленарие Гилемхановым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Указом Президента России от 25 марта 2022 года Дамиру Гилемханову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Грамоту и Звезду Героя сегодня вручили родителям погибшего – Рашиду и Ленарие Гилемхановым.

Отец молодого человека поделился, что в последний раз с сыном созванивались за пять дней до трагедии. О том, что у них происходит, Дамир много не рассказывал, но заверял семью – с ним все в порядке, переживать за него не стоит. А уже 8 марта мама молодого человека почувствовала что-то неладное. Сын не поздравил ее с праздником – такого раньше никогда не было. Женщина признается, что уже тогда догадывалась, что с ее мальчиком что-то случилось.

«Мне даже не верится, что с нами такое произошло. Молодой парень, 22 года. С большими амбициями, жизнерадостный, целеустремленный, красивый, всегда улыбчивый. Последний раз он сказал, что мы будем гордиться им всю свою жизнь, так и произошло», – рассказал Рашид Гилемханов.

Похоронили Дамира Гилемханова сегодня в похоронном комплексе «Курган» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Похоронили Дамира Гилемханова сегодня в похоронном комплексе «Курган». Погребение прошло по мусульманским традициям. Сначала Рамиль хазрат Мингараев прочитал джаназа-намаз. Затем собравшиеся возложили на могилу цветы.

Церемония прощания с доблестным воином завершилась оружейным салютом.