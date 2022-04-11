Казанский художник нарисовал мурал в память Героя России Дамира Исламова
Мурал в память погибшего во время проведения спецоперации на Украине Дамира Исламова появился на фасаде дома в Военном городке-2 в Казани. Его нарисовал художник Азат Алеев.
«Идея создать мурал принадлежит танковому училищу и мне. Я вдохновлен подвигом Исламова и горжусь им. Такие люди нужны нашей стране», – сказал Азат Алеев.
На создание мурала ушло несколько дней. Сейчас художник вносит последние штрихи, сегодня к вечеру портрет Исламова будет готов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лениногорске простились с погибшим во время спецоперации на Украине Дамиром Исламовым. Ему присвоили звание Героя России посмертно.
Исламов погиб 7 марта, выполняя задание. Экипаж танка Т-72Б1, который находился под командованием Исламова, штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР.
Экипажу Исламова удалось уничтожить четыре вражеских танка, однако пятый, нанес смертельный удар. Весь экипаж танка Т-72Б1 погиб.