Казанский художник нарисовал мурал в память Героя России Дамира Исламова

Мурал в память погибшего во время проведения спецоперации на Украине Дамира Исламова появился на фасаде дома в Военном городке-2 в Казани. Его нарисовал художник Азат Алеев.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Идея создать мурал принадлежит танковому училищу и мне. Я вдохновлен подвигом Исламова и горжусь им. Такие люди нужны нашей стране», – сказал Азат Алеев.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

На создание мурала ушло несколько дней. Сейчас художник вносит последние штрихи, сегодня к вечеру портрет Исламова будет готов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лениногорске простились с погибшим во время спецоперации на Украине Дамиром Исламовым. Ему присвоили звание Героя России посмертно.

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Исламов погиб 7 марта, выполняя задание. Экипаж танка Т-72Б1, который находился под командованием Исламова, штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР.

Экипажу Исламова удалось уничтожить четыре вражеских танка, однако пятый, нанес смертельный удар. Весь экипаж танка Т-72Б1 погиб.