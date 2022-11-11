Пьяные за рулем, рост числа погибших в ДТП: с чем будет бороться новый глава ГИБДД РТ

Первую официальную встречу с журналистами сегодня в «Татар-информе» провел новый главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов. Говорили о росте числа погибших в ДТП, необходимости сообщать о пьяных за рулем и бережном отношении к перевозке детей. «Татар-информ» о том, что ждет Татарстан с приходом Гарипова на пост главы ГИБДД республики.

Рустем Гарипов рассказал, что ситуация в этом году лучше, чем в прошлом Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Снижение гибели людей в ДТП – главная цель ГИБДД Татарстана

Свою дебютную пресс-конференцию новый начальник Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов начал с благодарности представителям СМИ. Он отметил, что именно пресса помогает донести до татарстанских автолюбителей, как важно соблюдать правила дорожного движения и какие последствия могут быть у невнимательности и беспечности на дороге.

Прежде чем перейти к беседе с журналистами, Рустем Гарипов остановился на обстановке на дорогах республики. Он рассказал, что ситуация в этом году лучше, чем в прошлом. За 10 месяцев в Татарстане произошло 2760 ДТП, их количество, по сравнению с прошлым годом, заметно снизилось.

«Число аварий на дорогах республики снизилось на 8%. Для сравнения: за десять месяцев этого года на дорогах республики произошло 2760 аварий, в то время как в прошлом за этот период было зарегистрировано 3017 ДТП. Чаще всего аварии происходят из-за столкновения, наездов на пешеходов, съезда с дороги и наезда на препятствия», – уточнил начальник ГИБДД Татарстана.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Между тем в республике отмечается рост числа погибших. В том году за 10 месяцев в авариях погиб 251 человек, в этом – 256. Гарипов добавил, что снижение числа гибели людей в ДТП – остается главной задачей Госавтоинспекции Татарстана.

Автоинспекторы призывают сообщать о пьяных водителях

Езда за рулем в пьяном виде – то, на чем сегодня главный Госавтоинспектор Татарстана заострил особое внимание. Только по их вине на дорогах республики произошло более 180 аварий, в которых погибли 29 человек, 44 – получили травмы.

Бороться с пьянством за рулем должны не только автоинспекторы, но и сами жители республики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы не должны допускать на дорогах нашей республики данный вид нарушений. Пьяный водитель за рулем – это преступник. И мы прекрасно знаем, что после повторного нарушения водители привлекаются уже к уголовной ответственности. Но есть такие, которые, даже получив уголовное наказание, продолжают садиться за руль в нетрезвом виде», – отметил Рустем Гарипов.

Бороться с пьянством за рулем должны не только автоинспекторы, но и сами жители республики, считает глава ГИБДД РТ. Он призывает сообщать о нетрезвых водителях автоинспекторам, причем сразу, как их увидели. Это поможет вовремя поймать пьяного за рулем и избежать смертей на дорогах.

«Во всех районах у нас предусмотрены телеграм-каналы, через которые жители нашей республики могут обратиться в правоохранительные органы. Так мы сможем своевременно среагировать и задержать нарушителя», – добавил Гарипов.

К сожалению, в Татарстане уже были случаи, когда невнимательность и безразличие окружающих привели к трагедии. Ярким примером стало ДТП, которое произошло в Высокогорском районе в августе. Тогда, влетев в дерево на квадроцикле, погибли три человека, один из них был подростком.

«Несколько раз компания приезжала в кафе. Но никто из присутствующих об этом факте никуда не сообщил. За рулем квадроцикла находился нетрезвый молодой человек. В какой-то момент он потерял управление, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Все трое погибли. Жители со слезами на глазах потом говорили, что видели, что водитель был нетрезв. Но никто вовремя их не остановил», – рассказал подробности трагедии глава Госавтоинспекции.

«Ответственность за гибель детей лежит только на взрослых»

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения, чья безопасность, прежде всего, зависит от нас самих, отметил главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов. По его словам, за 10 месяцев в Татарстане произошло более 360 аварий, в которых погибли 11 детей.

Неправильная перевозка пассажиров, особенно детей, – еще одна проблема, с которой из года в год сталкиваются сотрудники ГИБДД Фото: © «Татар-информ»

«Гибель детей – это большая трагедия для общества, для семей. В данном случае я уверенно могу сказать, что вся ответственность лежит на нас – на обществе, родителях, сотрудниках Госавтоинспекции. Все зависит от взрослых», – высказался начальник татарстанского ГИБДД.

Чаще всего причиной гибели детей на дорогах становится беспечность водителей. По их вине произошло 289 аварий, в которых погибли 10 детей – шестеро из них были пассажирами, двое попали под колеса авто из-за собственной невнимательности.

«В то же время стоит понимать, что детская невнимательность на дорогах – это упущение взрослых. Где-то недоработали мы, учителя в школе или воспитатели в саду, а родители не объяснили своим детям правила дорожного движения. Ребята, особенно летом, любят кататься на мопедах, велосипедах, самокатах, им нужно объяснять правила, в противном случае это может привести к несчастным случаям. А они в Татарстане были», – рассказал Рустем Гарипов.

Глава ГИБДД РТ вспомнил случай, когда ребенок разбился на мотоцикле, подаренном ему родителями на день рождения. Подросток попал в ДТП 12 августа в Рыбно-Слободском районе. Мальчик решил прокатиться на нем ночью, был без шлема и защитной экипировки. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако подросток скончался.

«Мотоцикл подарили ребенку на его день рождения. Буквально за несколько дней до трагедии. Решив прокатиться, мальчик столкнулся с припаркованным автомобилем. Выжить ему не удалось. Ребенка хоронили в день его рождения», – рассказал Гарипов.

В Елабуге, столкнувшись на мопеде с автобусом, погиб 14-летний подросток. Ребенок выехал на проезжую часть. Во время столкновения школьника отбросило на несколько метров, он скончался на месте.

«Каждый год мы посещаем образовательные учреждения, родительские собрания и рассказываем о том, что может ожидать их детей вне дома. Всякий раз мы настаиваем на том, чтобы они следили за своими детьми и тем более не дарили транспортные средства, за руль которых можно садиться как минимум с 16 лет и получив водительское удостоверение», – добавил Гарипов.

«Автокресло не для того, чтобы не штрафовали, а чтобы спасти ребенка»

Неправильная перевозка пассажиров, особенно детей, – еще одна проблема, с которой из года в год сталкиваются сотрудники ГИБДД. Рустем Гарипов рассказал, что есть масса примеров, когда детское кресло или пристегнутый ремень спасает жизни людей.

«Что касается перевозки детей, то здесь я хочу отметить, что родители должны использовать автокресла не для того, чтобы не получить штраф от сотрудника, а прежде всего, чтобы сберечь жизнь своему ребенку. Анализируя аварии с участием детей-пассажиров, я уверенно могу сказать, что автокресло спасает жизнь», – отметил начальник ГИБДД.

Ремень, если бы он был пристегнут, помог бы избежать серьезных травм молодому человеку, который попал в аварию накануне. Парень совсем недавно получил права и, по всей видимости, не справился с управлением и вылетел с дороги.

«Во время опрокидывания молодой человек вылетел из салона авто. Если бы он был пристегнут, то остался бы в машине и не получил ни царапины. Данный случай говорит о том, что неважно, кто находится в салоне автомобиля, ребенок или взрослый, должны быть пристегнуты все. Даже на заднем сиденье», – сказал Гарипов.

Установка камер, прежде всего, нацелена на безопасность на дорогах и сохранение жизней людей, а не на сбор штрафов Фото: © «Татар-информ»

На дорогах появятся еще 60 новых камер фиксации нарушений ПДД

Сегодня на дорогах Татарстана установлены более тысячи камер, которые фиксируют нарушения ПДД. К следующему году планируется закупить и установить еще 60.

Уже установленные комплексы позволяют фиксировать нарушения ПДД не только по превышению скорости, но и по использованию телефона за рулем, выезд на встречную или автобусную полосу, обгон в запрещенных местах, нарушения правил поворота и разворота, не пристегнутый ремень, несоблюдение дорожной разметки, проезд железнодорожного переезда на красный сигнал семофора и многое другое. Установка камер, прежде всего, нацелена на безопасность на дорогах и сохранение жизней людей, а не на сбор штрафов, отметил глава татарстанской Госавтоинспекции.

«Данные приборы, стационарные или переносные, устанавливаются на аварийных местах. Это делается не для собирания штрафов, как говорят многие автолюбители. Не нарушайте, и штрафы к вам приходить не будут», – резюмировал Рустем Гарипов.

Свою эффективность камеры уже показали, когда на дорогах стали выявлять водителей, которые ездят на автомобилях с подложными номерами. Избежать штрафов им не помогли даже такие уловки, как закрашивание букв или цифр на госномере авто. За этот год за подложные номера были оштрафованы 114 человек.

Камеры фото- и видеофиксации выявили более 80 тысяч нарушений ПДД водителями, которые ездят на автомобилях с иностранными номерами. За грубые нарушения 12 таких машин отправили на спецстоянки.

Чаще всего аварии происходят из-за столкновения, наездов на пешеходов, съезда с дороги и наезда на препятствия Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оформление ДТП по европротоколу может спасти жизнь

Избежать заторов в крупных городах Татарстана, когда произошло мелкое ДТП, помогает евпропротокол, напомнил главный Госавтоинспектор Татарстана в конце своей беседы с журналистами. Помимо того, что самостоятельное оформление ДТП помогает существенно сэкономить время, в некоторых случаях европротокол может даже спасти жизни участников дорожного движения.

«В Верхнеуслонском районе после ДТП не смогли быстро составить евпропротокол и убрать с проезжей части машины. В итоге в один из стоящих автомобилей врезался ‘’КАМАЗ’’. Водитель легковушки скончался на месте, пассажир получил тяжелые травмы», – рассказал Гарипов.

Воспользоваться европротоколом можно в том случае, если в аварии нет пострадавших, споров о том, кто виноват в ДТП, у обоих водителей есть полисы ОСАГО. Если после мелкой аварии водители не убрали с дороги машины, то им может грозить штраф до тысячи рублей.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»