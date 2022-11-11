В Татарстане появятся 60 новых камер фиксации нарушений ПДД

В следующем году на дорогах Татарстана планируют установить 60 новых камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

«На данный момент на дорогах республики установлены порядка тысячи камер фото- и видеофиксаций нарушений ПДД. В следующем году мы планируем закупить и установить еще 60 фиксирующих приборов», – уточнил глава ГИБДД республики.

Гарипов добавил, что новые системы позволяют фиксировать нарушения ПДД не только по превышению скорости, но и выезд на встречную или автобусную полосу, обгон в запрещенных местах, нарушения правил поворота и разворота, не пристегнутый ремень, несоблюдение дорожной разметки, проезд железнодорожного переезда на красный сигнал семофора и многое другое.

Глава татарстанской Госавтоинспекции добавил, что установка камер, прежде всего, нацелена на безопасность на дорогах и сохранение жизней людей, а не на сбор штрафов.

«Данные приборы, стационарные или переносные, устанавливаются на аварийных местах. Это делается не для собирания штрафов, как говорят многие автолюбители. Не нарушайте, и штрафы к вам приходить не будут», – резюмировал Рустем Гарипов.