Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» и передал благодарность медицинским работникам. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы с [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] доложили Президенту о состоянии здоровья пациентов, Президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», — сообщила вице-премьер журналистам по итогам посещения НИИ имени Склифосовского.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что о мерах, принимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта, главе государства сообщили Голикова, Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. О мерах по спасению людей доложил глава МЧС России Александр Куренков.

В свою очередь о ходе расследования трагедии Президенту рассказали директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Согласно данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокусе» погибли более 60 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.