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Ру Тат
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Промышленность
10 марта 2022  17:46

Путин заявил, что спрос россиян на отдельные товары будет удовлетворен

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Все вопросы, связанные с повышением спроса на отдельные категории товаров в России, будут решены, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», — сказал глава государства на заседании Кабмина. 

Он отметил, что со временем граждане сориентируются и поймут, что никаких вопросов, которые Россия могла бы «закрыть» самостоятельно, просто нет.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заверил,что Россия в состоянии справиться со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза. 

#Владимир Путин #продовольственные товары #санкции Запада
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