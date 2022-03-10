Путин заявил, что спрос россиян на отдельные товары будет удовлетворен

Все вопросы, связанные с повышением спроса на отдельные категории товаров в России, будут решены, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», — сказал глава государства на заседании Кабмина.

Он отметил, что со временем граждане сориентируются и поймут, что никаких вопросов, которые Россия могла бы «закрыть» самостоятельно, просто нет.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заверил,что Россия в состоянии справиться со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.