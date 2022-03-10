Лавров заявил, что Россия справится с западными санкциями

Россия обязательно справится с санкциями, введенными со стороны НАТО и Евросоюза, но сделает все, чтобы в будущем жизнь российского народа никак не зависела от западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула.

«Я вас уверяю, мы справимся, обязательно справимся. Но будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – сказал министр иностранных дел России по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.