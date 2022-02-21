Путин заявил, что сегодня примет решение о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил о том, что до конца дня примет решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание», — сказал российский лидер в конце заседания.

В совещании приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, Премьер-министр Михаил Мишустин и другие члены Совбеза РФ. Все они высказались по поводу ситуации вокруг Украины и политики, проводимой западными странами.

По мнению главы Минобороны Сергея Шойгу, Киев может готовиться либо к провокации, либо к военному разрешению конфликта на Донбассе. Он также отметил, что Украина при желании может вернуть себе ядерный статус.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что Киев не волнует судьба жителей ЛНР и ДНР и они преследуют лишь политические цели.

Замглавы администрации Президента Дмитрий Козак также выразил уверенность, что украинские власти не намерены выполнять Минские соглашения для мирного решения конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Североатлантический альянс все еще не предоставил никаких гарантий о нерасширении на восток и, вероятно, не готов это сделать.

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. О готовности принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР заявили 43 региона России.

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать их независимость, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.