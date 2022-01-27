Лавров: США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на главный вопрос

Отвечая на российские предложения по гарантиям безопасности, Соединенные Штаты не дали ответа на ключевой вопрос об отказе от расширения НАТО на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал министр.

По мнению Лаврова, НАТО постоянно призывает придерживаться согласованных принципов, касающихся безопасности в Евроатлантике, но при этом само игнорирует установленные договоренности и принцип «неделимости безопасности». Согласно последнему, спокойствие в одном государстве не может достигаться за счет создания угрозы для другого.

Такую позицию Североатлантического альянса министр иностранных дел РФ охарактеризовал как «лукавую».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России подтвердил получение письменного ответа США и НАТО по гарантиям безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен намерен в ближайшее время провести встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.