Путин заявил Шольцу, что Киев нарочно затягивает переговоры с Россией

Киевский режим старается затянуть переговоры и выдвигает все новые нереалистичные предложения, заявил Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что несмотря на это, Россия продолжит искать методы решения конфликта, учитывая свои принципы.

«Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», – сказано в сообщении.

Путин также обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые почему-то проигнорировал Запад.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Белоруссии 7 марта. Четвертый раунд прошел 14 марта.