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Путин заявил о необходимости защитить флот от дальнобойных ударов
Военно-морской флот РФ должен быть защищен от дальнобойных ударов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения, передает ТАСС.
«Для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов», — подчеркнул Путин.
«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военном-морским базам и районам действия наших кораблей», — заметил Президент РФ.
Для достижения этой цели, по его словам, необходимо развивать разведывательную авиацию ВМФ, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Глава государства также анонсировал «дооснащение кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулеметные модули, расчеты беспилотных летательных аппаратов». Он уточнил, что подобные системы уже предлагают отечественные предприятия, включая частные.
Кроме того, Президент указал на необходимость спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины этого века. «Кораблестроение — это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на 10, 20 и более лет», — пояснил он и призвал к тому, чтобы заказ на боевые корабли соответствовал оптимальной загрузке верфей.
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