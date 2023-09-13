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Развожаев: ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, возник пожар
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю, на одном из негражданских объектов начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки», — написал сначала глава города.
Позднее он уточнил место возгорания — не Килен-балка, а Южная бухта. По словам Развожаева, на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс сложности.
Губернатор опубликовал пост в 3.38, атака была произведена «ориентировочно [за] 20 минут» до этого. По информации Telegram-канала Mash, жители Севастополя слышали не менее семи взрывов.
Килен-балка находится в Нахимовском округе Севастополя, рядом с ней располагается 13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Mash со ссылкой на очевидцев предположил, что возгорание произошло именно на нем.
На берегу Южной бухты находится Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе. Гипотеза о том, что целью атаки был он, также была выдвинута.
Помимо прочего, приблизительно с 2.46 до 3.32 было перекрыто движение по Крымскому мосту, о причинах этого не сообщалось.
Видео: t.me/vchkogpu/.
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