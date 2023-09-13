Развожаев: ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, возник пожар

Фото: t.me/vchkogpu/

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю, на одном из негражданских объектов начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки», — написал сначала глава города.

Позднее он уточнил место возгорания — не Килен-балка, а Южная бухта. По словам Развожаева, на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс сложности.

Губернатор опубликовал пост в 3.38, атака была произведена «ориентировочно [за] 20 минут» до этого. По информации Telegram-канала Mash, жители Севастополя слышали не менее семи взрывов.

Килен-балка находится в Нахимовском округе Севастополя, рядом с ней располагается 13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Mash со ссылкой на очевидцев предположил, что возгорание произошло именно на нем.

На берегу Южной бухты находится Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе. Гипотеза о том, что целью атаки был он, также была выдвинута.

Помимо прочего, приблизительно с 2.46 до 3.32 было перекрыто движение по Крымскому мосту, о причинах этого не сообщалось.

Видео: t.me/vchkogpu/.