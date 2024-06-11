На зеленодольском заводе им. Горького спустили на воду МРК «Ставрополь»

На зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду малый ракетный корабль, которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование «Ставрополь». Он стал двенадцатым в серии МРК проекта 21631.

«Корабли данной серии являются основой наших ударных группировок корабельных сил на западе Балтийского флота. Они достойно несут вахту на южных рубежах нашего государства, в Черном море, в Каспии. И нет сомнений, что в ближайшее время, уже в этом году, корабль “Ставрополь”, подняв Андреевский военно-морской флаг, станет надежной защитой нашего государства», – прокомментировал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

МРК проекта 21631 – это многоцелевые корабли класса «река-море». Они предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Их строят на зеленодольском заводе имени А.М. Горького с 2010 года. В настоящее время уже 11 единиц успешно несут боевое дежурство в составе ВМФ России.

Основное оружие МРК «Ставрополь» – крылатые ракеты «Калибр». Корабль также оснащен и другой передовой техникой.

«Самое современное оружие находится на вооружении малого ракетного корабля. Это эффективное оружие, оно подтвердило себя в рамках в том числе и специальной военной операции. И нет сомнений, что именно наличие такого оружия позволяет говорить о нем как о мощном, современном корабле Военно-морского флота. Совсем скоро он войдет в состав группировки Балтийского флота и будет решать задачи по обеспечению нашей безопасности на западных рубежах, а если потребуется, то и в других районах мирового океана», – добавил Моисеев.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил за доверие к зеленодольскому заводу.

«Мы гордимся тем, что завод гарантированно обеспечен заказами вплоть до 2028 года. Уверены, что также продолжим работу по производству и гражданских судов, и, конечно, судов военных», – заключил градоначальник.