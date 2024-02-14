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В Кремле переадресовали Минобороны вопрос об атаке на российский корабль в Черном море
Комментарии относительно атаки на российский корабль в Черном море — это прерогатива Министерства обороны. Этот вопрос связан со специальной военной операцией, обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль не дает оценку подобным сообщениям.
«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег», — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, что сегодня Минобороны Украины поделилось видео, на котором показан удар по большому десантному кораблю «Цезарь Куников». Атака могла быть совершена с использованием морских БПЛА Мagura.
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