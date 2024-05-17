Путин заявил о необходимости сосредоточить админресурсы России на спецоперации

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия должна сосредоточить имеющиеся административные ресурсы на достижении необходимых результатов в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай, передает РИА Новости.

«<...> мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной — достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции», — пояснил российский лидер.

При этом, по словам Путина, он поддержал идею назначения Дениса Мантурова первым вице-премьером именно по этой причине.

В ходе этой же пресс-конференции Президент заверил, что на сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, и объяснил свое видение смысла предстоящей конференции в Швейцарии, на которую, уточнил он, РФ не приглашают.