Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин заявил о необходимости сосредоточить админресурсы России на спецоперации
Россия должна сосредоточить имеющиеся административные ресурсы на достижении необходимых результатов в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай, передает РИА Новости.
«<...> мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной — достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции», — пояснил российский лидер.
При этом, по словам Путина, он поддержал идею назначения Дениса Мантурова первым вице-премьером именно по этой причине.
В ходе этой же пресс-конференции Президент заверил, что на сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, и объяснил свое видение смысла предстоящей конференции в Швейцарии, на которую, уточнил он, РФ не приглашают.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»