Путин заявил, что на сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что у российской армии на данный момент нет планов по взятию Харькова, передает РИА Новости.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ добиваются успехов и ежедневно двигаются строго по намеченному плану.

Ответственность за то, что происходит на Харьковском направлении, президент РФ возложил на вооруженные силы Украины отметив, что ВСУ наносят удары прямо по центру города и по его жилым кварталам.

«И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону», — сказал Путин.