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Путин заявил, что на сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что у российской армии на данный момент нет планов по взятию Харькова, передает РИА Новости.
«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал президент.
Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ добиваются успехов и ежедневно двигаются строго по намеченному плану.
Ответственность за то, что происходит на Харьковском направлении, президент РФ возложил на вооруженные силы Украины отметив, что ВСУ наносят удары прямо по центру города и по его жилым кварталам.
«И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону», — сказал Путин.
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