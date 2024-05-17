Путин объяснил, почему Киев вдруг «запищал» о мирной конференции

Киевские власти осознали бесплодность своих попыток нанести стратегическое поражение России. С этим и связано их желание срочно провести саммит в Швейцарии, заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам визита в КНР.

«Теперь они видят, что не получается до последнего воевать, может быть, получится, но не получается нанести стратегического поражения России, это видят. Но теперь запищали: давайте срочно конференцию», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин вновь подчеркнул, что Россия готова участвовать в мирном диалоге, однако, так как ее не приглашают, она не станет навязываться. «Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Вот тебе кино, здрасьте, приехали», — заключил он.

Более того, заметил Президент, организаторы конференции прямо заявляют, что «не видят» РФ в качестве ее участника.