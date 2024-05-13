Госдума утвердила Мантурова первым вице-премьером России

Фото: пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали назначение Дениса Мантурова на должность первого заместителя Председателя Правительства РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Также депутаты утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров — Татьяну Голикову, Дмитрия Григоренко, Александра Новака, Алексея Оверчука, Дмитрия Патрушева, Виталия Савельева, Юрия Трутнева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

Все кандидатуры были внесены Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Накануне прошли встречи кандидатов с депутатами профильных комитетов. На сегодняшнем пленарном заседании парламентарии задавали им свои вопросы, также выступили руководители фракций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения отметил, что все предложенные кандидаты парламентариям хорошо известны.

«Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна», — резюмировал он.

В пятницу, 10 мая, Госдума утвердила Михаила Мишустина Председателем Правительства РФ. Затем указ о его назначении подписал Президент России Владимир Путин.

В марте в стране прошли выборы Президента, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону Кабмин слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного Президента, после чего проводится процедура формирования нового Кабмина.