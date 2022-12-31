Страны Запада лгали о своих мирных намерениях, в том числе и применительно к конфликту в Донбассе, а в действительности готовились к агрессивным действиям. Своим пониманием внешнеполитической ситуации в недавнем прошлом Президент РФ Владимир Путин поделился в новогоднем обращении.

«Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. <…> Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую», — приводит слова российского лидера RT.

На деле же, по словам Президента России, западные государства поощряли украинские власти, которые продолжали вести военные действия против республик Донбасса.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», чтобы она стала сильнее. Накануне ее слова подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд, который также участвовал в тогдашних переговорах.