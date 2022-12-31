Путин: России была объявлена настоящая санкционная война

России объявили настоящую санкционную войну, ее авторы ожидали полного разрушения страны, но этого не произошло. Об этом в новогоднем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», – цитирует главу государства ТАСС.

Санкционное давление на страну усилилось после начала спецоперации на Украине. Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. На сегодняшний день ЕС ввел девять пакетов санкций.