news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
31 декабря 2022  15:32

Путин: России была объявлена настоящая санкционная война

news_top_970_100

России объявили настоящую санкционную войну, ее авторы ожидали полного разрушения страны, но этого не произошло. Об этом в новогоднем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин. 

«В этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», – цитирует главу государства ТАСС. 

Санкционное давление на страну усилилось после начала спецоперации на Украине. Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. На сегодняшний день ЕС ввел девять пакетов санкций. 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное