Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил украинскому изданию Kyiv Independent, что минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление своих вооруженных сил. Таким образом, он подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее заявляла что выполнять Минские соглашения не планировалось – они были подписаны только для того, чтобы Украина выиграла время.

«Ангела Меркель была права… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал… Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил Олланд.

Он также отметил, что «Западу была нужна передышка» после 2014-го, а геополитическая ситуация для Киева не была благоприятной.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин назвал «разочаровывающими» слова Меркель о минских соглашениях. Он заявил, что России следовало «раньше начинать» действовать в ситуации с Украиной, не пытаясь решить конфликт миром.