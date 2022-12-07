Меркель заявила, что минские соглашения были попыткой «дать Украине время»
Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время» — они позволили Киеву стать сильнее. Такое мнение выразила бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit, передает ТАСС.
«Она [Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов – это не современная Украина», – заявила политик.
По словам Меркель, «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она также сомневается в том, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в таком объеме, в котором делают сейчас.
Меркель занимала пост канцлера Германии, когда в 2014 году произошел госпереворот на Украине. При ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.