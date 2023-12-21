Путин потребовал сделать всё для достижения уровня зарплат по майским указам

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил сделать всё, чтобы заработные платы бюджетников достигли уровня, предусмотренного майскими указами 2012 года.

«[Надо] сделать всё для того, чтобы выйти на эти показатели», — подчеркнул глава государства и попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову внимательно отнестись к этому вопросу (цитата по ТАСС).

В свою очередь Голикова заверила, что Правительство принимает меры по достижению запланированных показателей, но «есть небольшая проблема в планировании». Она сослалась на опережающий рост заработных плат: так, за первые девять месяцев 2023 года они выросли на 13,7% в номинальном выражении, тогда как планировался рост на уровне в 8,7%.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание на важность мониторинга достижения целевых показателей уровня зарплат бюджетников на региональном уровне.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин анонсировал запуск в 2024 году обновленных национальных проектов и заявил о необходимости установить статус многодетной семьи.