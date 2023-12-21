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Общество 21 декабря 2023 17:47

Путин потребовал сделать всё для достижения уровня зарплат по майским указам

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Путин потребовал сделать всё для достижения уровня зарплат по майским указам
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил сделать всё, чтобы заработные платы бюджетников достигли уровня, предусмотренного майскими указами 2012 года.

«[Надо] сделать всё для того, чтобы выйти на эти показатели», — подчеркнул глава государства и попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову внимательно отнестись к этому вопросу (цитата по ТАСС).

В свою очередь Голикова заверила, что Правительство принимает меры по достижению запланированных показателей, но «есть небольшая проблема в планировании». Она сослалась на опережающий рост заработных плат: так, за первые девять месяцев 2023 года они выросли на 13,7% в номинальном выражении, тогда как планировался рост на уровне в 8,7%.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание на важность мониторинга достижения целевых показателей уровня зарплат бюджетников на региональном уровне.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин анонсировал запуск в 2024 году обновленных национальных проектов и заявил о необходимости установить статус многодетной семьи.

Согласно майским указам Президента РФ от 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% от средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% от средней зарплаты по региону. Показатель является переходящим, он должен поддерживаться на этом уровне.

Весной 2023 года газета «Ведомости» подсчитала, основываясь на данных Росстата, что в 2022 году требования майских указов были выполнены только в 12 регионах страны.
#Владимир Путин #майские указы президента
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