Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин потребовал сделать всё для достижения уровня зарплат по майским указам
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил сделать всё, чтобы заработные платы бюджетников достигли уровня, предусмотренного майскими указами 2012 года.
«[Надо] сделать всё для того, чтобы выйти на эти показатели», — подчеркнул глава государства и попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову внимательно отнестись к этому вопросу (цитата по ТАСС).
В свою очередь Голикова заверила, что Правительство принимает меры по достижению запланированных показателей, но «есть небольшая проблема в планировании». Она сослалась на опережающий рост заработных плат: так, за первые девять месяцев 2023 года они выросли на 13,7% в номинальном выражении, тогда как планировался рост на уровне в 8,7%.
Кроме того, вице-премьер обратила внимание на важность мониторинга достижения целевых показателей уровня зарплат бюджетников на региональном уровне.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин анонсировал запуск в 2024 году обновленных национальных проектов и заявил о необходимости установить статус многодетной семьи.
Весной 2023 года газета «Ведомости» подсчитала, основываясь на данных Росстата, что в 2022 году требования майских указов были выполнены только в 12 регионах страны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»