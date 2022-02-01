Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности

Из ответа Соединенных Штатов на российские предложения по гарантиям безопасности ясно, что американская сторона проигнорировала озабоченности России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА Новости.

«<…> уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина Премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — подчеркнул российский лидер, уточнив, что ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности продолжают анализироваться.

В качестве ключевых пунктов Президент РФ упомянул недопущение расширения Североатлантического альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения около российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению Владимира Путина вступление Украины в НАТО позволит ей начать операцию в Крыму, присоединение которого к России она не признает.

В декабре прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные США и их союзникам по НАТО. После ряда встреч Штаты и Североатлантический альянс передали России письменный ответ по гарантиям безопасности.