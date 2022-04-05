Путин заявил, что ситуация на глобальном рынке продовольствия стремительно ухудшается

Ситуация на мировом продовольственном рынке сильно осложнилась за два года, а последние две недели она значительно усугубляется, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по агропромышленному комплексу.

Глава государства отметил, что это произошло вследствие опрометчивых решений крупных стран.

«Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилась <...> Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политики развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние две недели только усугубляется», – сказал он.

Путин напомнил, что из-за малых продовольственных запасов во всеми мире вводятся новые санкции и блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, добавив, что объем собственного производства этих товаров на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.

«Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», – подчеркнул российский лидер.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России и отказываться от импорта российских товаров.

Однако, различные страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России, поэтому лидеры союза решили не устанавливать крайний срок отказа от поставок. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания, о чем сообщал «Татар-информ».