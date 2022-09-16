Путин заявил, что Россия готова бесплатно поставлять удобрения в развивающиеся страны

Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.

«Позавчера также проинформировал господина [Антониу] Гутерриша (генерального секретаря ООН — прим. Т-и) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений», — отметил глава российского государства.

В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу зерна с Украины. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

В сентябре Путин предложил ограничить вывоз зерна с Украины, заявив, что Запад обманывает развивающиеся страны, так как украинское зерно поставляется не государствам Африки, как первоначально предполагалось. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с необходимостью изучить упомянутую российским лидером проблему.