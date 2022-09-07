«Обязательно посоветуюсь с Эрдоганом»: Путин предлагает ограничить вывоз зерна с Украины

Зерновая сделка по Украине обернулась обманом Запада в отношении развивающихся стран. Вместо того, чтобы передать продовольствие нуждающимся, его отдали европейским странам, отметил на Восточном экономическом форуме Президент России Владимир Путин.

«Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать», — отметил он и пообещал обсудить ситуацию с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Так, полагает Путин, Анкаре и ее лидеру стоит задуматься об ограничении направлений поставок. «Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна», — сказал Президент РФ.

По его словам, скупка продовольствия Западом может привести к трагедии для беднейших стран, которые не справятся с растущими ценами на мировых рынках.

«Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров», — подчеркнул Владимир Путин.