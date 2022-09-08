Эрдоган согласился с существованием упомянутой Путиным проблемы с зерновой сделкой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с существованием названной российским Президентом Владимиром Путиным проблемы с зерновой сделкой. Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, передает ТАСС.

«Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции против Москвы», — заметил турецкий лидер.

Эрдоган также заметил, что обсудит с главой российского государства этот вопрос в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15 и 16 сентября.

Ранее Путин предложил ограничить вывоз зерна с Украины, заявив, что Запад продолжает обманывать развивающиеся страны, так как украинское зерно поставляется не государствам Африки, как первоначально предполагалось. До этого на нарушение условий зерновой сделки с точки зрения России обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН.