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Путин заявил, что Ил-76 был сбит американским ЗРК Patriot
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит над Белгородской областью зенитным ракетным комплексом Patriot американского производства. Об этом заявил на встрече с доверенными лицами кандидат в Президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«Кстати говоря, надо бы добавить, <…> что самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — выразил уверенность российский лидер (цитата по ТАСС).
При этом Путин допустил, что украинские войска сбили Ил-76 по ошибке. Вместе с тем он выразил уверенность, что и в этом случае подобное действие было преступлением.
«Можно предположить, что они (Вооруженные силы Украины — прим. Т-и) сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности», — сказал Президент РФ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что экспертиза подтвердила: Ил-76 в Белгородской области сбила ракета ПВО западного производства.
Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.
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