Песков: Россия своевременно сообщила Украине о перевозке пленных на самолете Ил-76

Россия своевременно сообщила Украине о перевозке пленных военно-транспортным самолетом Ил-76, который был сбит украинскими войсками в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает газета «Известия».

«Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — сказал Песков, призвав таким образом доверять в первую очередь заявлениям властей РФ.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что украинская сторона не знала, кто находился на борту самолета, но подтвердило, что в этот день должен был состояться обмен военнопленными.

Вместе с тем пресс-секретарь Президента РФ подчеркнул, что вся информация, связанная с обменом пленными, является деликатной и этот процесс должен осуществляться вне публики.

По словам представителя Кремля, следователи уже начали работу. Найдены два черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, известно о наличии на обломках фюзеляжа самолета отверстий от поражающих элементов.

Накануне самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту судна якобы находились ракеты С-300.