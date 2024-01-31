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Самолет Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 в Белгородской области сбила ракета ПВО западного производства. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.
Напомним, в минувшую среду около 11 часов утра самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.
Минобороны РФ заявило, что в результате катастрофы погибли 74 человека, включая 65 пленных украинских военнослужащих.
В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва сделает все, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание. Подробнее читайте в материале: Путин о крушении Ил-76: Зафиксировали пуски 2 ракет с подконтрольных Киеву территорий.
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