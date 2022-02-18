Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Российский лидер заявил, что им есть о чем поговорить, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского государства, на повестке дня стоят актуальные вопросы, по которым им с белорусским лидером необходимо «сверить часы».

Путин также отметил, что в ходе встречи планируется оценить военное сотрудничество России и Беларуси.

В начале переговоров Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом «западные элиты».

Ранее Россию посетили президенты Франции и Бразилии Эмманюэль Макрон и Жаир Болсонару, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц.