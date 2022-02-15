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Политика
15 февраля 2022  20:45

Шольц поделился впечатлениями после разговора с Путиным

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Продолжительность беседы с Президентом РФ Владимиром Путиным стала хорошим знаком. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой, — заметил канцлер. — То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак». 

Сегодняшние переговоры длились около трех часов. По словам Шольца, разговор получился очень интенсивным и доверительным. 

«Мы общались в дружественной атмосфере, но в вопросах, где у нас разные позиции, шло интенсивное обсуждение», — сказал канцлер. 

#Олаф Шольц #Владимир Путин
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