Президент Бразилии отметил хорошие перспективы сотрудничества с Россией

Бразилия испытывает чувство солидарности с Россией и имеет хорошие перспективы для сотрудничества с ней в различных областях. В частности, речь идет о нефтегазовой промышленности и сельском хозяйстве. Об этом бразильский лидер Жаир Болсонаро заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста», — заметил Болсонаро.

Президент Бразилии также выразил уверенность в том, что переговоры пройдут продуктивно.

Кроме того, глава южноамериканского государства поблагодарил Путина за помилование бразильского заключенного Робсона Оливейры, который был задержан три года назад за перевозку метадона.

Оливейра работал водителем у футболиста Фернандо, когда спортсмен играл в московском «Спартаке». Во время перевозки вещей игрока в Пекин он был задержан в аэропорту с двумя упаковками опиоидного препарата для лечения наркозависимых, который легализован в Бразилии, но запрещен российским законодательством.