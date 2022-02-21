Путин завил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер

Президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», — обратился глава государства к россиянам и соотечественникам.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил о том, что до конца дня примет решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. О готовности принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР заявили 43 региона России.

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать их независимость, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.