Путин: Закон о ковид-сертификатах в общественных местах должен быть прост и понятен

Законопроект о применении ковид-сертификатов в общественных местах нужно доработать таким образом, чтобы он был четким и понятным, заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил Кабмину совместно с гражданским обществом и представителями бизнеса проработать этот закон и обязательно принять во внимание все вопросы, волнующие граждан РФ.

«Прошу Правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда в транспорте. Второй законопроект позднее был снят с рассмотрения со ссылкой на то, что он очень сложен в реализации и требует доработки.

Закон о введении QR-кодов в местах массового скопления народа, напротив, был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря.