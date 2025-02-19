Путин высоко оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся накануне переговоры представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде.

«И в целом, как мне докладывали, она (встреча в Эр-Рияде – прим. Т-и) была очень доброжелательной», – заявил журналистам российский лидер (цитата по РИА Новости).

Путин также отметил, что целью и предметом переговоров было восстановление российско-американских отношений. «Целью этой встречи было как раз повышение доверия между РФ и США», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде между российской и американской делегациями прошли 18 февраля. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. США представляли советник Президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.